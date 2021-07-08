Eşi Mehmet Tuş ile boşanma aşamasında olan Elif Ece Uzun, süreç hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Mayıs ayında tekrar barışma aşamasına gelen çiftin bir daha barışmamak üzere tamamen yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

"ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Elif Ece Uzun, " Geçtiğimiz aylarda Mehmet'le ailelerin araya girmesiyle kısa süreli bir barışma süreci yaşadık. Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok yakın zamanda mahmekemiz olacak. Hakkımızda hayırlısı" dedi.

Sözlerini sürdüren güzel model, "Ben tekrar podyumlara geri döndüm. İkizlerim 7 aylık oldu. Benim için zor bir süreçti. Bakıcısız 7 ay tek başıma baktım. Şimdi işlerime geri döndüm" ifadelerini kullandı.