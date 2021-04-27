Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı

27.04.2021 19:36
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kanser tedavisi için bulunduğu İstanbul'da dün hayatını kaybeden Asım Ekren'e bugün cenaze töreni düzenledi.

Kanser tedavisi için bulunduğu İstanbul'da dün hayatını kaybeden Asım Ekren'e bugün cenaze töreni düzenledi. Karacaahmet Mezarlığı'nda pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen törene Ekren'in eşi Semra Ekren ve yakınları katıldı. Ünlü baterist, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ENFEKSİYONU ATLATSAYDI AKUT LÖSEMİ TEDAVİSİNE BAŞLAYACAKTI

Acılı eş Semra Ekren, Asım, akut lösemi oldu önce Kıbrıs'ta bir hafta yattı tedavi gördü. Sonra İstanbul'a gönderdiler Çapa'da tedavisi devam etti. Ancak ciğerlerinde enfeksiyon çok yoğundu. Bir süre uyuttular entübe oldu. ve dün sabahta kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu. Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım. Sosyal medyada sevenlerinin paylaştıklarına çok bakamadım ancak hepsine çok teşekkür ederim dedi.

ASIM EKREN KİMDİR?

'Milli damat' olarak anılan Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrasında Garo Mafyan, Attila Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile çalıştı.

1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığının Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda pek çok müzisyen ile çalışmalarıma devam etti.

2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı Folkestra isimli bir grup kurdu.

Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul, Lösemi, Kanser, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


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