Ünlü müzisyen hayatını Alzheimer olan karısının bakımına adadı

Bir döneme damgasını vuran müzik grubunun üyesi, artık bütün zamanını Alzheimer'a yakalanan karısının bakımıyla uğraşarak geçiriyor. Bir zamanların asi genci, başkalarına emanet etmeye kıyamadığı karısına adadı geri kalan hayatını.

Punk müzik akımının en gözde gruplarından Sex Pistols'ın solisti Johnny Rotten adıyla tanınan John Lydon, artık bütün vaktini karısı Nora Forster'a bakmakla geçiniyor.

64 yaşındaki Lydon, böylece evlilik yemini ederken verdiği "iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta" sözünü de yerine getirmiş oldu.

Lydon, 1979 yılından bu yana evli olduğu Nora Forster'ın durumunu "sürekli akşamdan kalma" sözleriyle tanımlıyor.

Ünlü müzisyen, 78 yaşındaki karısı Nora Forster'ın eskisi gibi olmadığını da belirtiyor. Neden eşinin bakımını kendisinin üstlendiğini de şu cümlelerle anlatıyor: "Nora, Alzheimer. Kimsenin onun aklını karıştırmasına izin vermiyorum."

John Lydon, kendisine göre sevdiği kişinin hala orada durduğunu da sözlerine ekliyor. Nora Forster ile ilgi de şunları söylüyor: "Gittikçe kötüleşiyor. Beyni giderek daha az şey depoluyor. Sonra da bunlar aniden parçalanıp yok oluyor." John Lydon, eşinin kendisini tanıdığını da sözlerine ekliyor.

John Lydon ile Nora Forster, 1979 yılında evlendi. Çiftin çocuğu olmadı, ancak Lydon eşinin eski evliliğinden olan kızı Ari ile kendi çocuğu gibi ilgileniyor.