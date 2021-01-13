Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti

13.01.2021 15:46
Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti, System.String[]

SON DAKİKA... Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayata gözlerini yumdu. Soyberk'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden olan İsmail Soyberk, hayatını kaybetti. 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan İsmail Soyberk, 2000'li yıllarda önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştı.

İsmail Soyberk'in vefatının ardından ünlüler ne dedi?

SILA: Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum.

İSKENDER PAYDAŞ: Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk'i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum,sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun.

HÜSEYİN TURAN: Birçok albümümde eşliğinden onur duyduğum çok değerli müzik adamı İsmail Soyberk'i kaybettik. Devri daim olsun...

FETTAH CAN: İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi.

OZAN ÇOLAKOĞLU: İsmail abimizi kaybetmişiz. Çok üzüldüm.

İSMAİL SOYBERK KİMDİR?

İsmail Soyberk (d. 1954, İstanbul), Türk müzisyen, bas gitarist.

1977 yılında müzik çalışmalarına başladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı. 1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı. 2006 yılında, gitarda Barış Bölükbaşı, syntesizerda Mert Topel ve davulda Bülent Ay'dan oluşan kendi müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı.

1973-1974 yıllarında İhsan Seyfi Özulu (Keman-Gitar), İlhan Sami Özulu (Viola-Gitar), Rahmi Akgün (Davul) ve Hüseyin Haklı (Akustik Gitar-Flüt) yer aldığı EVRİM 5 grubunda Bass Gitarist olarak yer aldı. Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olan İlhan Sami Özulu ile birlikte kurdugu Grup Evrim'de 1978-1990 yılları arasında bas gitar çaldı ve şarkı söyledi.

80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan Soyberk, 2000'li yıllarda müzik camiasının krize girmesi ile önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştır.

Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti

İsmail Soyberk, Edip Akbayram, Müzik, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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