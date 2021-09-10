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Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu! - Son Dakika

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

10.09.2021 12:04
Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!, System.String[]

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GEZİYOR, BASTONLA YÜRÜYOR1967 yılında İngiltere'nin Surrey kentinde kurulan ve müzik dünyasına yön veren gruplardan biri haline gelen Genesis'in bateristi ve solisti Phil Collins, birkaç gün önce Londra'da görüntülendi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GEZİYOR, BASTONLA YÜRÜYOR

1967 yılında İngiltere'nin Surrey kentinde kurulan ve müzik dünyasına yön veren gruplardan biri haline gelen Genesis'in bateristi ve solisti Phil Collins, birkaç gün önce Londra'da görüntülendi. Aracından bastonuyla indikten sonra tekerlekli sandalyeye oturan 70 yaşındaki Collins'in bu kırılgan ve hasta görüntüsü hayranlarını çok üzdü.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

'ARTIK BAGETİ BİLE ZAR- ZOR TUTUYORUM'

Phil Collins, önceki gün BBC'de yayınlanan röportajında sağlık durumuyla ilgili olarak konuştu. Genesis grubunda baterist olarak yer alan ve bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Phil Collins, bu konuda söyledikleriyle de hayranlarının yüreğini burktu. "Artık bateri bagetini bile zar- zor tutuyorum" diyen Collins "Hayır, hala bateri çalamıyorum. Bunu yapmayı isterdim. Ama demek istiyorum ki artık bu elle bateri bagetini bile zorlukla tutuyorum" dedi.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

ARDI ARDINA SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Phil Collins'i bu duruma getiren sürecin aslında 2007 yılına kadar uzanan bir geçmişi var. 2007 yılında omurgasından operasyon geçirdi Collins. 2017 yılına gelindiğinde ise sağlık durumunun iyice bozulmasına neden olan bir kaza geçirdi. Evinin banyosunda düşen Collins, bunun ardından bir dizi ameliyat geçirdi. Yaşadığı bu zorlu süreç nedeniyle de yaşamdaki hareketliliği azaldı. Bunun yanı sıra Collins'in sol elinde sinirleriyle ilgili bir sorunu bulunuyor. Collins aynı zamanda işitme sorunları da yaşıyor.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

TURNEYE DE KATILAMIYOR

Phil Collins röportajda Genesis grubunun yeni turnesine katılmayacağını da belirtti. Onun yerine grupta, oğlu Nic Collins yer alacak. Phil Collins turneyle ilgili olarak "Yeniden yollarda olmak isteyip istemediğimi de bilmiyorum" diye konuştu.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!
AYRILIP GERİ DÖNDÜ

Yarım asırı aşkın süredir müzik dünyasında varlığını sürdüren Genesis'in hem solisti hem de bateristi olan Phil Collins, Genenis'ten 1996'da ayrıldı. Ancak 2007 yılında geri döndü. Fakat görünüşe göre artık aktif olarak grupla birlikte çalışmayacak.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

1967 YILINDA KURULDU

Genesis grubu 1967 yılında İngiltere'nin Surrey kentinde kuruldu. Progressive rock türünü benimseyen grubun önde gelen üyeleri daha sonra solo kariyelerinde de önemli başarılar kazanan Peter Gabriel ve Phil Collins. Genesis, 150 milyonluk albüm satışı ile tüm zamanların en çok satan 30 grubu arasında yer aldı.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

MÜZİK DÜNYASINDA FIRTINA GİBİ ESTİLER

Grubun müzik açısından iki ayrı dönemi var. Erken dönemde çıkardıkları kompleks, detaylı enstrümantasyon içeren parçalar ve sahne üstünde yaptıkları görsel şovlar, 1970'lerde tanınmalarını sağladı. 23 dakika uzunluğundaki Supper's Ready adlı parçaları ve 1974 tarihli The Lamb Lies Down on Broadway albümleri, bu döneme damga vuran çalışmalarıdır.  1980'ler sonrasında tarzları pop müziğe kaydı ve grup daha geniş bir dinleyici çekti. Bu değişiklik onlara Duke albümüyle İngitere'de, Invisible Touch adlı parçalarıyla da ABD'de birinci sırayı getirdi.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

PETER GABRIEL AYRILDI

İlk olarak Peter Gabriel'in öncülük ettiği grup, onun 1975'te ayrılmasıyla beraber Phil Collins'in önderliğine geçti. Collins 1996'ya kadar bu görevine devam etti. Daha sonra bir sene Ray Wilson'ın öncülüğünü yaptığı grup, son olarak Ekim 2006'da BBC'den yapılan açıklamaya göre tekrar bir araya gelip dünya turuna çıkma kararı aldı. Tony Banks, Phil Collins ve Mike Rutherford son olarak bir araya gelen grup üyeleri.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

YERİNE OĞLU GEÇTİ

Phil Collins'in sağlık sorunları nedeniyle bateri çalamayacak olmasının ortaya çıkmasından sonra yerine oğlu Nic Collins geçti.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

ÜÇ EVLİLİKTEN BEŞ ÇOCUĞU VAR

Geçtiğimiz hafta Jill Tavelman ile 1984- 1996 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Lily Collins, Charlie McDowell ile evlendi. Collins'in kızının düğününe gittiği belirtildi. Collins, ilk evliliğini Andrea Bertorelli ile 1975 ile 80 arasında yaptı. Tavelman'dan 1996'da boşanan Collins, üç yıl sonra Orianne Cevey ile hayatını birleştirdi. Ancak o evliliği de 2008'de sona erdi. Collins'in, kendi yerine Genenis'de bateri çalan oğlu Nic ve oyuncu kızı Lily dışında üç çocuğu daha bulunuyor.

Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu!

Phil Collins, England, Londra, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü müzisyen Phil Collins hayranlarını çok üzdü: Ellerim tutmaz oldu! - Son Dakika Magazin


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