Son Dakika Haberleri: Ünlü müzisyen Selahattin Özdemir hayatını kaybetti
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Ünlü müzisyen Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

1 saat önce

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ünlü müzisyen Selahattin Özdemir hayatını kaybetti, System.String[]

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.  Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.

Kalp Krizi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:19 
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