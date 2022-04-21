Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı - Son Dakika
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Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı

21.04.2022 19:41
Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı

Ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak sahte deneme çekimleri yapıp, vatandaşları dolandıran çete Isparta'da yakayı ele verdi.

Ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak sahte deneme çekimleri yapıp, vatandaşları dolandıran çete Isparta'da yakayı ele verdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl il gezerek lüks otellerde düzenledikleri sahte çekimler ile ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak ağlarına düşürdükleri vatandaşları dizilerde, filmlerde oynatma ve ünlü olacakları vaadiyle kandırıp kişi başı 450 TL para toplayan dolandırıcılar, Isparta Siber Suçlarla Mücadele polislerinden kaçamadı. Sahte çekim yaparak vatandaşları dolandıran 2'si kadın 3'ü erkek toplam 5 şüpheli polis tarafından Isparta merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde düzenlenen ortak operasyonla Isparta'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise birçok post cihazı, mali doküman, kredi kartları, dijital materyaller, laptop, cep telefonu gibi elektronik belgelere incelenmek üzere polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli Isparta Emniyetindeki işlemlerinin ardından Isparta Adliyesine sevk edildi ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

(Oğuzhan Uysal - İHA)

Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı
Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı
Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı
Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı
Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çete mensupları Isparta'da yakalandı: 5 gözaltı - Son Dakika
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