Ünlü olmak kolay ama kalıcı olmak zor

Hande Ünsal, yeni şarkısının fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, "Yaza bomba gibi giriyoruz. Şarkımız haziran sonuna doğru yayınlanacak. Şimdi fotoğraf çekimimiz; iki hafta sonra da klip çekimimiz var" dedi. Kırmızı takımıyla göz kamaştıran Ünsal, "Aslında kırmızılılarla yakaladınız. Çok kıyafet değiştirdim" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, "Şimdiye kadar kaç tane beste yaptınız?" sorusuna sanatçı, "Kendim için yazdıklarım dışında, başkaları için de şarkı yazıyorum. Özellikle pandemi sürecinde, çok değerli isimlere şarkılar verdim. Şu an hazırda bekleyen 100 civarı şarkım vardır" şeklinde cevap verdi.

Hande Ünsal, "Bu sektörde ünlü olmak çok kolay ama onu kalıcı hale getirmek çok zor. Benim öncelikli hedefim bunu sağlamak. İyi bir şarkıcı olmanın yanında, bundan on sene sonra da, bir şarkıyı dinlediğinizde 'Kesin Hande Ünsal yazmıştır' dedirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.