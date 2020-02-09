Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu - Son Dakika

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Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu
30 dakika önce
Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın verdiği konser NEW YORK - Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) Orkestrası ile New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Anatolian Inspirations" (Anadolu...
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:00 Kaynak: AA
Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın verdiği konser NEW YORK - Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) Orkestrası ile New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Anatolian Inspirations" (Anadolu Esintileri) konseri ile ABD'li sanatseverlerin karşısına çıktı.
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