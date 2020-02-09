Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu - Son Dakika

Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu

30 dakika önce

Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın verdiği konser NEW YORK - Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) Orkestrası ile New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Anatolian Inspirations" (Anadolu...

Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın verdiği konser NEW YORK - Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) Orkestrası ile New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Anatolian Inspirations" (Anadolu Esintileri) konseri ile ABD'li sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu

Amerika Birleşik Devletleri, Gürer Aykal, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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