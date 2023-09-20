Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu - Son Dakika

Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu

Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu
Son Güncelleme: 20.09.2023 09:40

BEYOĞLU'nda ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Arıcıoğlu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Şüpheli Suat Beker polise teslim oldu.

BEYOĞLU'nda ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, şüpheli Suat Beker polise teslim oldu.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki  otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Suç, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu - Son Dakika
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