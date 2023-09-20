Ünlü otomobil servisi sahibi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Ünlü otomobil servisi sahibi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü

Son Güncelleme: 20.09.2023 12:12

İstanbul'da ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu hayatını kaybetti. Şüpheli Suat Beker ise polise teslim oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, şüpheli Suat Beker polise teslim oldu.

Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN VURDU

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde iddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu.

Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

Ünlü otomobil servisi sahibi arkadaşını vurdu
Kaynak: DHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü otomobil servisi sahibi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü otomobil servisi sahibi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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