Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı - Son Dakika

İstanbul Altunizade'de akşam saatlerinde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirlendi



Kaza, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş güzergahında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın aracınında bulunduğu üç otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları alkol testinde lüks aracıyla kazaya karışan Kural'ın alkollü olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen ve 1.85 promil alkollü olduğu öğrenilen Kural'ın ehliyetine 6 ay el konuldu ve trafiği tehlikeye düşürmek suçuyla işlem yapılarak polis merkezinden serbest bırakıldı. Polis merkezinden taksiyle çıkan oyuncu Kural, kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayarak sadece el salladı. - İSTANBUL