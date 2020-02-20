Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı

24 dakika önce

İstanbul Altunizade'de akşam saatlerinde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı, System.String[]

İstanbul Altunizade'de akşam saatlerinde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirlendi


Kaza, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş güzergahında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın aracınında bulunduğu üç otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları alkol testinde lüks aracıyla kazaya karışan Kural'ın alkollü olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen ve 1.85 promil alkollü olduğu öğrenilen Kural'ın ehliyetine 6 ay el konuldu ve trafiği tehlikeye düşürmek suçuyla işlem yapılarak polis merkezinden serbest bırakıldı. Polis merkezinden taksiyle çıkan oyuncu Kural, kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayarak sadece el salladı. - İSTANBUL

Ahmet Kural, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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