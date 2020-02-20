Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı

7 saat önce

İstanbul Altunizade'de akşam saatlerinde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul Altunizade'de akşam saatlerinde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirlendi

Kaza, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş güzergahında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın aracınında bulunduğu üç otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları alkol testinde lüks aracıyla kazaya karışan Kural'ın alkollü olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen ve 1.85 promil alkollü olduğu öğrenilen Kural'ın ehliyetine 6 ay el konuldu ve trafiği tehlikeye düşürmek suçuyla işlem yapılarak polis merkezinden serbest bırakıldı. Polis merkezinden taksiyle çıkan oyuncu Kural, kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayarak sadece el salladı.

(Hanifi Bayar/İHA)

Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı

Ahmet Kural, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin zam kurnazlığı! 1-3 durak arasında yüzde 79 artış oldu
Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var TEMA Vakfı ve DİSK de Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için dava açtı İmamoğlu'na açıkça soruldu: Ulaşıma yüzde 10 zam yapılsaydı İBB batar mıydı?

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:32:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü oyuncu Ahmet Kural kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]