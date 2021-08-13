Ünlü oyuncu anne oldu! Kızıyla ilk pozunu verdi

29 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Jale Azaklı Özkan, 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle hepimizin hafızasında yer edinmişti.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Jale Azaklı Özkan, uzun yıllardır herhangi bir projede yer almadı.

Özel hayatı da merak konusu olan Jale Azaklı, 8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile hayatını birleştirdi.

Ömür Özkan ile mutlu bir evliliği olan Jale Azaklı Özkan, geçtiğimiz günlerde kızı İpek'i kucağına aldı.

"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz sene Arif Hür'e konuşan Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.