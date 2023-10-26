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Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli, şiddet ve uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli, şiddet ve uyuşturucudan gözaltına alındı

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:55

Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin şiddet ve uyuşturucu madde yetiştirme iddiaları üzerine gözaltına alındı. İynemli, evde bulunan 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim ettikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İynemli çifti, daha önce de karşılıklı şiddet iddialarıyla karakolluk olmuştu.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Genç kadın şikayetinde Orçun İynemli hakkında evde uyuşturucu madde yetiştirip kullandığını da ihbar edince emniyet harekete geçti. Evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen Orçun İynemli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLUNCA KARAKOLLUK OLDULAR

21 Ekim'de Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eda İynemli ile eşi Orçun İynemli arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve sonrasında tarafların birbirinden şiddet gördükleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlaşıldı. Taraflar şikayetin ardından emniyete götürüldü. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, Orçun İynemli ve Eda İynemli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

EŞ, ORÇUN İYNEMLİ'NİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Olaydan bir gün sonra saat 03.20 sıralarında İynemli çiftinin yeniden tartıştığı belirlendi. Eda İynemli'nin eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eda İynemli eve ulaşan polis ekiplerine, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etti.

Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

OYUNCU EVİNDE BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Orçun İynemli ise iddialar üzerine uyuşturucu yetiştirmediğini ancak evde uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin içici olduğunu öne sürerek, 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim etti. Gözaltına alınan Orçun İynemli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu Orçun İynemli, şiddet ve uyuşturucu iddiasından gözaltına alındı! Evinden 109 gram madde çıktı
Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Ünlü Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Hukuk Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli, şiddet ve uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli, şiddet ve uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika
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