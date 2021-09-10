Ünlü oyuncu aşka geldi

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den aşk pozu geldi. 2016 yılında Amerikalı Sarah Scott ile evlenen oyuncu, eşiyle öpüşürken karesini yayınladı. Sarah Scott'dan bir kızı olan Karel'in, 'Yaprak Dökümü' dizisiyle yıldızı parlamıştı. Dört yıl Günay Musayeva ile evli kalan oyuncunun, Azeri modelden Cihangir adında bir oğlu bulunuyor. Karel, Amerika'da bir dönem ise TIR şoförlüğü yapmıştı. 'Survivor' yarışmasına da katılan Karel, oyunculuğu bırakmıştı.