Ünlü oyuncu at binme eğitimi alıyor

Son olarak 'Ferhat ile Şirin' dizisinde Remzi karakterine hayat veren oyuncu Ali Bahadır Bahar, yeni projesi için Güneş Atlıspor Kulübü'nde at binme eğitimi almaya başladı.





'DAHA ÖNCE HİÇ ATA BİNMEMİŞTİM'

Oyuncu Ali Bahadır Bahar, "Daha önce hiç ata binmedim. Proje için vesile oldu. Çok keyifli ve yorucuydu. At eğitmeni Nuh Uzkaragöz hocam yanıma gelip, 'Daha önce at eğitimi almış gibisin. İlk 2 derste hemen olayı kavradın' dedi. Başarılı oyuncu at üzerinde kılıç eğitimi de olacak.& ;

Ali Bahadır Bahar, "Umarım yeni projem uzun soluklu olur. Seyirciyle buluşacağım günü heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.