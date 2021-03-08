(ÜNLÜ OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI - Son Dakika

(ÜNLÜ OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

08.03.2021 17:17
(ÜNLÜ OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI, System.String[]

Büşra ÇOBAN/ -Bebek'te otomobilinde bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ve Nimet Y. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Büşra ÇOBAN/ - Bebek'te otomobilinde bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ve Nimet Y. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ve Nimet Y. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildiler. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"MÜVEKKİLİME ATILMIŞ İFTİRADIR"

Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı Mehmet Ali Özel yaptığı yazılı açıklamada, "7 Mart 2021 tarihinde Ayşegül Çınar'ın aracında yakalanan uyuşturucu sebebiyle gözaltına alınması olayı ile ilgili olarak müvekkilimiz Furkan Çalıkoğlu'nun uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilimiz ile Ayşegül Çınar 14/02/2021 tarihinde ayrılmışlardır. O tarihten itibaren müvekkilim bütün telefon ve sosyal medya hesaplarından Ayşegül Çınar'ı engellemiş ve kendisi ile irtibat kurmasının önüne geçmiştir. Ayşegül Çınar ise buna rağmen sahte hesaplardan müvekkilime ulaşmaya çalışmış farklı numaralardan müvekkilime mesajlar atmıştır. Müvekkilimden karşılık alamayınca bu defa ortak arkadaşlarını araya sokarak müvekkilimi Bebek'e çağırmıştır. Bu husus mesaj kayıtları ve tanık beyanları ile her türlü şekilde ispat edilecektir. Ayşegül Çınar'ın müvekkilimiz hakkındaki asılsız iddiaları tamamen suçtan kurtulmak için atılmış iftiradır. Müvekkilimin intikam almaya ihtiyacı yoktur, zira Ayşegül Çınar'dan müvekkilimin kendisi ayrılmıştır. Tam tersine bu durumu kabullenmek istemediği için müvekkilimi zor durumda bırakarak intikam almaya çalışan Ayşegül Çınar'ın kendisidir. Daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunarak müvekkilimin vicdanı üzerine oynayan Ayşegül Çınar müvekkilimi barışmaya zorlamış, başarılı olamayınca bu defa da uyuşturucunun aracına müvekkilim tarafından konulduğu iddiasıyla müvekkilimi kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışmaktadır. Müvekkilimin bir başkasının aracına uyuşturucu bıraktığı iddiası mantıkla izah edilemez bir iftiradır. Müvekkilimin ismini kullanarak akla ziyan iddialarla suçtan kurtulmaya çalışan Ayşegül Çınar'ın müvekkilimin itibarı ve kişisel haklarına saldırı mahiyetinde konusu suç teşkil eden iddialarıyla ilgili olarak cezai ve hukuki olarak tüm yasal yollara başvuracağız" ifadelerine yer verdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde iki gün önce bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polis, verilen adrese baskın yapmış, arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yapmıştı. Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulunmuştu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerini ardından Ayşegül Çınar, yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini iddia etmişti. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına almıştı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (ÜNLÜ OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI - Son Dakika


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