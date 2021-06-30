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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı

30.06.2021 08:05

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar dün gece Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ünlü oyuncunun sevgilisi Çalıkoğlu elindeki bıçakla 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memurunu yaraladı. Yaşanan feci kavganın ardından Çınar ve sevgilisi karakola götürüldü. Ayşegül Çınar 3 ay önce de uyuşturucu sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Bankalar caddesinde bulunan bir lüks mekanda bir dönem Yasak Elma dizinsde Lila rolünü oynayan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti.

7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ YARALADI

Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri restorana girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da saldırganlığından vazgeçmeyen ve direnen Furkan Çalıkoğlu bu defa elindeki bıçak ile polislere saldırdı. Yaşanan arbede sonucu 7 polis memuru bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Restoranda polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri bıçaklı saldırgan Furkan Çalıkoğlu'nu mekana girerek etkisiz hale getirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

3 AY ÖNCE UYUŞTURUCU NEDENİYLE GÖZALTINDAYDI

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar, karakola girişi öncesi kameralara dönerek, "Merhaba, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı, bizi şimdi alıkoyuyorlar" ifadelerini kullandı.

7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.

Kavgada yaralanan 5 otel çalışanı ve 7 polis memurunun ufak sıyrıklarla yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ayşegül Çınar, Polis Memuru, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı - Son Dakika


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