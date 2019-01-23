Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.

Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.

1 saat önce

IHAAW151150-GEN/23-01-2019- Ünlü oyuncu Ayşen Gruda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti., System.String[]
IHAAW151150-GEN/23-01-2019

- Ünlü oyuncu Ayşen Gruda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 23.01.2019 15: 11: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

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