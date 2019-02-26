Ünlü Oyuncu Aytaç Arman Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Aytaç Arman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Aytaç Arman
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Arman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Aytaç Arman, tedavi gördüğü İstanbul
Onkoloji Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Arman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Arman'ın ölüm haberini Menderes
Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.
Aytaç Arman için yarın saat 12.00'de Beyoğlu
Atlas Sineması'nda bir tören düzenlenecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:41 Kaynak: İHA
Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti
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