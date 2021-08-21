Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox (35), rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir radyo programına katıldı.

"HEMCİNSİME AŞIK OLABİLİRİM"

Fox, "Toplumun size karşı dayatmaları her dönem etkili olmuştur. Ancak ben bu dayatmalara karşı çıkıyorum. İlerleyen dönemde hemcinsime de aşık olabilirim" diyerek şaşırttı.

Biseksüel olduğunu söyleyen Fox, "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez! Önemli olan kiminle mutlu ve huzurlu olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

"SEKS OYUNCAKLARINI KULLANIYORDUM"

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de bir TV programına katılan Fox, 20'li yaşlarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etmişti.

Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için seks oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullanmıştı.

Biseksüel Nedir?

Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen "bi" ve cinsel anlamına gelen "seksüel" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.