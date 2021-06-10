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Ünlü oyuncu Blake Lively'nin babası Ernie Lively öldü - Son Dakika

Ünlü oyuncu Blake Lively'nin babası Ernie Lively öldü

10.06.2021 15:27
Ünlü oyuncu Blake Lively'nin babası Ernie Lively öldü, System.String[]

29 Ocak 1947 doğumlu olan Ernie Lively'nin, Los Angeles'ta kalbe bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

29 Ocak 1947 doğumlu olan Ernie Lively'nin, Los Angeles'ta kalbe bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. 1975 yılında The Waltons'la adını duyuran Ernie Lively, aralarında The Dukes of Hazzard, Turner and Hooch, Falcon Crset, Malibu Shores, The X-Files, West Wing, That's 70's Show ve Murder, She Wrote gibi kalburüstü yapımlarda rol aldı.

Sinemada ise Mulholland Drive, The Beverly Hills, Passenger 57, The Man in te Moon, Air America, Shocker gibi yapımlarda boy gösterdi. Ernie Lively, Hollywood öncesinde İngilizce öğretmenliği yaptı. Ayrıca ABD Donanması'nda görev yaptı ve Vietman Savaşı'na yer aldı.

The Sisterhood of the Traveling Pants'te kızı Black Lively'nin babası rolünü oynadı. 5 çocuk sahibi olan Ernie Lively, Elaine Lively ile evliydi.

Ünlü oyuncu Blake Lively'nin babası Ernie Lively öldü

Los Angeles, The X Files, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Blake Lively'nin babası Ernie Lively öldü - Son Dakika Magazin


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