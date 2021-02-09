Ünlü oyuncu bu videoyu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere - Son Dakika

Ünlü oyuncu bu videoyu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere

09.02.2021 17:52
Ünlü oyuncu bu videoyu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere, System.String[]

BİRLİKTE DANS ETTİKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTI Yapımcı Cash Warren ile evli olan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, babası Mark ile birlikte dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

BİRLİKTE DANS ETTİKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTI Yapımcı Cash Warren ile evli olan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, babası Mark ile birlikte dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Alba, babası Mark'ın göreceği radyoterapiden sonra kanseri yenmek üzere olduğunu belirtti. Videoda, kızı Jessica ile dans eden Mark Alba'nın moralinin yerinde olduğu görüldü.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Mark Alba'nın sahibi olduğu emlak şirketinin resmi Instagram sayfasından yapılan paylaşımda da; sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Paylaşımda Mark Alba'nın son aylarda hem tiroid kanseriyle hem de COVİD 19 ile mücadele ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Mark Alba'nın şirketinin sayfasında iyileşme için yakında radyoterapiye başlanacağı da belirtildi. Paylaşımda Mark Alba'nın moralinin de sağlığının da iyi olduğunun altı çizildi.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJI YAĞDI

Jessica Alba'nın Instagram paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı da geldi. Alba'ya mesaj yazanlardan biri de Sharon Stone oldu. Stone, "Benim babam da yemek borusu kanserini yendi. Bunu aile sevgisiyle başarabilirsiniz" diye yazdı. Bu yorumun ardından birçok kişi kendi anne ve babalarının da çeşitli kanserleri yenip iyileştiğini belirten yorumlar yaptı.

ÜÇ ÇOCUKLU VE MUTLU EVLİLİK

Jessica Alba, 2008'den bu yana Cash Warren ile evli. Çiftin ikisi kız biri erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Alba, oyunculuğun yanı sıra anen ve çocuklar için organik ürünler hazırlayıp sunan bir şirketin de ortaklarından.

Ünlü oyuncu bu videoyu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere

Jessica Alba, Cash Warren, Instagram, Emlak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu bu videoyu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere - Son Dakika Magazin


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