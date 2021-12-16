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Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak - Son Dakika

Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak

16.12.2021 10:46

Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak Zonguldaklı ünlü oyuncu Burak Sevinç, sahne aldığı memleketi Zonguldak'ta söylediği ve çaldığı şarkılarla dileyeceklere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak

ZONGULDAK - Zonguldaklı ünlü oyuncu Burak Sevinç, sahne aldığı memleketi Zonguldak'ta söylediği ve çaldığı şarkılarla dileyeceklere unutulmaz bir akşam yaşattı. Baba Hasan Sevinç, oğlunun önümüzdeki günlerde Hacı Bayram Veli'nin hayatını anlatan bir projede yer alacağını açıkladı.

Kurtlar Vadisi, Söz gibi bir çok dizide oynayan Zonguldaklı ünlü oyuncu Burak Sevinç memleketi Zonguldak'a geldi. Burak Sevinç, ayağının tozuyla Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde bir restoranda babası Hasan Sevinçle beraber sahne aldı. Ünlü oyuncu Sevinç oyunculuk yeteneğinin ardından bu kez sahnede müziğini konuşturdu. Burak Sevinç, babası Hasan Sevinç'le beraber şarkıları seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan ünlü oyuncu söylediği ve çaldığı şarkılarla dinleyicilerden tam not aldı. Gecenin sonunda ise ünlü oyuncu hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi unutmadı. Sahnenin ardından konuşan baba Hasan Sevinç, "Çalmadığımız yer kalmadı. Yıllar sonra birlikte çalmamız güzel oldu. Çarşamba günü olmasına rağmen güzel bir kalabalıktı. Onun yanımızda olması bizleri gururlandırdı. Çok sevindik. Burak biliyorsunuz ki söz dizisiniz ardından kırmızı başka bir dizide yer aldı. Yeni bir dizi çektiler. 30 ya da 26 bölüm olacak. Önümüzde ki aylarda başrolde Hacı Bayram Veli'nin başrolde hayatını oynayacak" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak
Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak
Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak
Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak

Hacı Bayram-ı Veli, Hasan Sevinç, Burak Sevinç, Zonguldak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Burak Sevinç Hacı Bayram Veli'nin hayatını oynayacak - Son Dakika
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