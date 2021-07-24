Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti

İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel ile FOX TV'de yayınlanan Aşk mantık İntikam dizisinin başrolünü paylaşan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Rol aldığı her projeyle ününe ün katan Burcu Özberk, 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını sevenleriyle paylaşıyor. Bayram nedeniyle çekimlere ara veren oyuncu, soluğu tatilde aldı. Tatil boyunca fotoğraf paylaşan oyuncu, son gün de peş peşe pozlarını yayınladı.

Özberk'in "Tatilin son gününü koymamıştım özeti niyeti paylaşayım" notuyla yayınladığı fotoğrafları kısa sürede 579 binden fazla beğeni aldı.

İşte Burcu Özberk'in tatilinden kareler...