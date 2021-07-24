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Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti - Son Dakika

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti

24.07.2021 11:23

Aşk Mantık İntikam dizisinin güzel oyuncusu Burcu Özberk, bayram tatilinde güneş ve denizin tadını çıkardı. Güzel oyuncu, bikinili pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel ile FOX TV'de yayınlanan Aşk mantık İntikam dizisinin başrolünü paylaşan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Rol aldığı her projeyle ününe ün katan Burcu Özberk, 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını sevenleriyle paylaşıyor. Bayram nedeniyle çekimlere ara veren oyuncu, soluğu tatilde aldı. Tatil boyunca fotoğraf paylaşan oyuncu, son gün de peş peşe pozlarını yayınladı.

Güzel oyuncu Burcu Özberk, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Özberk'in "Tatilin son gününü koymamıştım özeti niyeti paylaşayım" notuyla yayınladığı fotoğrafları kısa sürede 579 binden fazla beğeni aldı.

İşte Burcu Özberk'in tatilinden kareler...

Güzel oyuncu Burcu Özberk, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Güzel oyuncu Burcu Özberk, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti

Burcu Özberk, İlhan Şen, Bayram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti - Son Dakika Magazin


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