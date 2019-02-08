Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Erdoğan Sıcak Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü Oyuncu Erdoğan Sıcak Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü Oyuncu Erdoğan Sıcak Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı.

79 yaşındaki Sıcak'ın uzun yıllardır KOAH hastası olduğu ve bu nedenle pazartesi gecesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sıcak, ilk olarak 1975 yılında Kaynanalar dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987 yılında Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan Muhsin Bey'de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak, son olarak ise İstanbullu Gelin ve Şahsiyet dizilerinde de rol aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

KOAH, Erdoğan Sıcak, Güncel
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