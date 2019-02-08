Ünlü Oyuncu Erdoğan Sıcak Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı.
ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak
hastaneye kaldırıldı.
79 yaşındaki Sıcak'ın uzun yıllardır KOAH
hastası olduğu ve bu nedenle pazartesi gecesi Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sıcak, ilk olarak 1975 yılında Kaynanalar dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987 yılında Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan Muhsin Bey
'de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak, son olarak ise İstanbullu Gelin
ve Şahsiyet dizilerinde de rol aldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:45 Kaynak: DHA
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