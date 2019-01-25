Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

Ünlü Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

17 dakika önce

ÖMER CAN TOPRAĞA VERİLDİÜnlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın cenazesi, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Ünlü Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı (2), System.String[]
ÖMER CAN TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın cenazesi, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, Ömer Can'ın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

ACI HABERİ SETTE ALDI

Erkan Can'ın ağabeyinin ölüm haberini, rol aldığı televizyon dizisinin setinde aldığı öğrenildi. Erkan Can'a aynı dizide rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile Ali Sürmeli de köyünde eşlik etti. Ünlü oyuncular, köylülerle sohbet edip, isteklerini kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Yenişehir, Ömer Can, Erkan Can, Güncel
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