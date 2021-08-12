TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nda, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile başrollerini paylaşan güzel oyuncu Ezgi Mola, üzücü gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Hayvan sevgisiyle tanınan oyuncu, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi'nin vefat ettiğini açıkladı. Ezgi Mola'nın Bıdı ve Kuki adında iki köpeği daha bulunuyor.

Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.