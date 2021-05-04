Ünlü oyuncu flört teklifini geri çeviren TikTok yıldızına seslendi: Neden benimle eşleşmedin? - Son Dakika

Ünlü oyuncu flört teklifini geri çeviren TikTok yıldızına seslendi: Neden benimle eşleşmedin?

04.05.2021 10:35
Ünlü oyuncu flört teklifini geri çeviren TikTok yıldızına seslendi: Neden benimle eşleşmedin?, System.String[]

SOSYAL MEDYADA AŞK ARIYOR10 yıllık eşi Jennifer Garner'ı, çocuklarının dadısıyla aldattığı gerekçesiyle evliliği biten oyuncu ve yönetmen Ben Affleck'in, bir sosyal medya yıldızıyla flört etmeye çalışırken çekilen bir videosu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA AŞK ARIYOR

10 yıllık eşi Jennifer Garner'ı, çocuklarının dadısıyla aldattığı gerekçesiyle evliliği biten oyuncu ve yönetmen Ben Affleck'in, bir sosyal medya yıldızıyla flört etmeye çalışırken çekilen bir videosu ortaya çıktı. Son olarak oyuncu Ana de Armas ile yaşadığı ilişkiyi bitiren 48 yaşındaki Ben Affleck'in görüntüleri hayranlarını şaşırttı. Videoyu paylaşan kişi ise Affleck'in profilinin sahte olduğunu düşünüp onun flört telifini geri çeviren Nivine Jay adlı sosyal medya yıldızı.

INSTAGRAM'DAN VİDEO GÖNDERDİ Ben Affleck ile Nivine Jay adlı genç kadın, Raya adlı bir flört sitesinde tanıştılar. Ben Affleck, Jay ile yakından ilgilendi. Fakat genç kadın onun gerçekten Ben Affleck olduğuna inanmadı ve sahte profil sandığı için onun flört teklifini reddetti. Affleck de bunun üzerine Jay'i Instagram'da takibe alıp ona direkt mesaj yoluyla bir video gönderdi.

GENÇ KADIN TİKTOK SAYFASINDA O VİDEOYU PAYLAŞTI

Bu olayın ardından Nivine Jay adlı kadın, Affleck'in videosunu TikTok sayfasında paylaştı. Jay paylaşımına "Raya'da Ben Affleck ile eşleştiğim zamanı düşünüyorum. ve ben onun sahte olduğunu düşünüp onunla eşleşmedim. O da bana Instagram'dan bir video gönderdi" diye yazdı. Jay'in paylaştığı bu videoda Ben Affleck, kamera karşısına geçip "Nivine, neden benimle eşleşmedin? Bu benim" derken görülüyor.

BİRÇOK ÜNLÜ BU UYGULAMAYI KULLANIYOR

Kaleme aldığı Cry Baby adlı kitapla tanınan Nivine Jay ile Ben Affleck'in karşılaştığı bu uygulama çok yaygın olarak kullanılan bir başka flört uygulamasının ünlüler arasında gözde olan versiyonu. 2015 yılında kurulan bu uygulamayı kullanan birçok ünlü bulunuyor.

O DA KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ Affleck ile Nivine Jay'in karşılaştığı uygulamayı kullananlar arasında Demi Lovato ve Channing Tatum da bulunuyor. Lovato 2016 yılında sevgilisi Wilmer Valderrama'dan ayrıldıktan sonra söz konusu uygulamaya üye olduğunu açıklamıştı. Ben Affleck'in son birkaç yıldır bu uygulamayı kullandığı biliniyor. Ancak ünlü oyuncu ve yönetmenin, uygulamada gerçek adını mı yoksa sahte bir profil mi kullandığı açık değil.

ÇOCUKLARININ DADISIYLA KAÇAMAK

Ben Affleck, 2005 yılında meslektaşı Jennifer Garner iye evlendi. Çiftin üç çocuğu oldu. Fakat Affleck'in adı çocuklarının dadısı Christine Ouzounian ile ilişki yaşadığı iddiası 2015'te bu evliliğin sonunu getirdi. Çiftin resmi olarak boşanması 2018'de gerçekleşti. Çift yaşananlara rağmen çocuklarının hatırına sık sık görüşüyor.

İLİŞKİ KISA SÜRDÜ

Ben Affleck, bir süre Lindsay Chokus ile flört etti. Fakat bu ilişkisi uzun sürmedi.

BU AŞK DA BİTTİ

Affleck, sonra da Kübalı oyuncu Ana de Armas ile romantik bir ilişki yaşadı. Los Angeles sokaklarında romantik görüntüler sergileyen çift, kısa bir süre önce yollarını ayırdı.

YENİDEN Mİ GÖRÜŞÜYORLAR?

Ben Affleck, Jennier Garner ile evlenmeden önce Jennifer Lopez ile nişanlanmıştı. Birlikte film de çeken çift sonra yollarını ayırdı. Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez'den bir süre önce ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Lopez ile Affleck'in tekrar görüştüğü iddiaları ortaya atıldı. Bu konuda Lopez ile Affleck'ten hiçbir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu flört teklifini geri çeviren TikTok yıldızına seslendi: Neden benimle eşleşmedin?

Jennifer Garner, Ben Affleck, Yönetmen, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu flört teklifini geri çeviren TikTok yıldızına seslendi: Neden benimle eşleşmedin? - Son Dakika Magazin


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