Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti
24.03.2021 10:55
Sonia Segal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" denildi.
Sonia Segal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" denildi.
Aralarında Virginia Woolf
uyarlaması Kim Korkar Hain Kurttan? ve Oscar adayı olduğu A Touch of Class'ın yanı sıra The Duchess and the Dirtwater Fox
, Fun with Dick and Jane gibi filmlerle tanındı George Segal. 1990'larda Just Shoot Me adlı TV dizisiyle yıldızı bir kez daha yıldızı parladı. George Segal, 2013 yılında da The Goldbergs adlı yapımla ekrana geldi.
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