Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 'sıcak paylaşımı' polemik yarattı: Neden her şeye yorumunuz var

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yapanlardan biri de oyuncu Gizem Karaca oldu. Karaca, "sıcak" notuyla yaptığı paylaşım yüzünden takipçileriyle gergin anlar yaşadı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Karaca, aracıyla gittiği sırada Instagram hesabının hikaye bölümünden "Sıcak.com" şeklinde paylaşımda bulundu. Karaca'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

GELEN MESAJA İSYAN ETTİ

Bir takipçisinin "Orası mı sıcak? Sen bir de Adana'yı gör" şeklindeki yorumuna sinirlenen Karaca, aynı takipçisinden gelen diğer mesajları da paylaşarak, "Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum?" diyerek sitemde bulundu.

"FASULYE YEMEĞİNE BİLE YORUM YAPIYORLAR"

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Bazen bahçecilikle uğraşıyorum diye sizlere gösteriyorum. Domatesi ve salatalığı gösteriyorum. Öyle mesajlar geliyor ki yok biberin yaprağı kıvrılmış fazla şey yapmışım, domatesi yanlış asmışım, yok yanlış şeyler yapıyormuşum. Fasulye yemeği yapıyorum paylaşıyorum ona bile ya. Neden bu kadar negatifiz? Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum ya?"

TAKİPÇİLERİ Tİ'YE ALDI

Diğer yandan Gizem Karaca'nın "Artık yürürken hikaye attığımda yanlış adım atıyorsun demenizden korkuyorum" demesinden sonra bazı takipçileri olayı tiye aldı. Karaca, bu yorumları "Bazı takipçilerimin mizah anlayışına bayılıyorum. Allahtan siz varsınız" notuyla paylaştı.