Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Çocuğa cinsel saldırıda bulunmuş!

Yunanistan'ın önde gelen oyuncularından ve aynı zamanda yönetmenlerinden biri olan Dimitris Lignadis, önceki gün ortaya çıkan iddialar ile birlikte gözaltına alındı.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Yunanistan Ulusal Tiyatrosu'nun Sanatsal Direktörü olarak görev alan Lignadis'in çok sayıda tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.





KENDİSİNE YAKIN BİR KADIN İTİRAF ETTİ





Lignadis'in 2010 yılında 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ülkede yer yerinden oynadı. Lignadis'e çok yakın olduğu bilinen bir kadının bu bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştığı belirtildi. Yunan gazetesi Kathimerini, Lignadis'in 2015 yılında reşit olmayan başka bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı.