Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
Son Dakika Genel Haber

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı

1 saat önce

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandıİSTANBUL - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
İSTANBUL - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu vermek üzere Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Bubikoğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
İstanbul, Beykoz, Gülşen Bubikoğlu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]