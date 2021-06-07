Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadı ortaya çıkmıştı.

lişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan'ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş karelerine ulaşılmıştı.

Sürpriz aşk gelişmesinin ardından Gülsim Ali İlhan, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

TACİZ ŞOKU!

Oyuncu Gülsim Ali, 5 yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar atan tacizcisine, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen çözüm bulamadı.

Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip "Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

"SENİN OLDUĞUN HER YERE GELEBİLİRİM"

Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. akıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali İlhan, şu mesajı paylaştı:

"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun.

"HER YOLU DENİYOR"

"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun."