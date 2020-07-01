Ünlü oyuncu Hakkı Ergök, Orhan Veli'nin hayatını sahneye taşıdı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Hakkı Ergök, Orhan Veli Kanık şiirleri eşliğinde "Veli'nin Oğlu Orhan" oyununu Küçükçekmece Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme sürecinde bugün itibarıyla faaliyetlerine başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymak koşuluyla kültür sanat faaliyetlerine devam etme izni verilen tiyatro ve sinema salonları, eski çalışma düzenlerine aşamalı olarak geçebilecek.

Ergök, şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden yola çıkarak kurguladığı oyunda, usta şairin hayatını sahneye taşıdı.

Özgün müziklerini Hakan Dedeler'in besteledigˆi eserin ıs¸ık tasarımını Ömer Yücel yaptı. Eserde, Orhan Veli'nin s¸iirleri, ilk kez çok sevdigˆi Türk Müzigˆi besteleriyle tambur eşliğinde yorumlandı.

Yaz boyunca yurt içi ve yurt dıs¸ında sunulacak oyun, salgın tedbirleri kapsamında 279 kişilik salonda 30 izleyici için sahnelendi.