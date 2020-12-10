Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

10.12.2020 02:39
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 59 yaşındaki oyuncu, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandıracağı "The Midnight Sky" adlı filmdeki rolü için yaklaşık 12 kilo vermişti.

Aynı zamanda yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimlere dört gün kala Clooney, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. George Clooney'e pankreas yangısı teşhisi koyuldu. Usta aktörün hayati tehlike arz edebilecek hastalıktan kurtulmak için bir süre hastanede yattığı öğrenildi.

Gazeteye verdiği demeçte Clooney, "Sanıyorum çok hızlı kilo vermek için çok çalışıyordum ve muhtemelen kendime dikkat etmiyordum" dedi.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, George Clooney, Felaket, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Magazin


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