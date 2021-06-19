Ünlü oyuncu hayranlarına müjdeyi verdi

Oyuncu Fırat Çelik, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Fırat Çelik, bir yandan da dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi "Saklı" için okuma provası yaptı. Altın Küre Ödüllü "The Affair" dizisinin Türkiye uyarlaması olan "Saklı" da Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar ve Ahmet Fırat Sungur ile başrolü paylaşacak olan Fırat Çelik, şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi.

Dizinin Temmuz ayında izleyici ile buluşacağını belirten Çelik, "Birebir uyarlama yapıyoruz. İnanılmaz bir kadromuz var. Güzel bir iş çıkaracağımızı inanıyorum." diye konuştu.

"ONLAR FRANSA'DA KALDI"

Pandemi dönemini Fransa'da geçiren ve yeğeni Özi ile birlikte çektiği dans videolarıyla adından sıkça söz ettiren Fırat Çelik, "Dizide danslarınızı görebilecek miyiz?" sorusuna gülerek "Onlar Fransa'da kaldı. Yeğenimle birlikte yaptığım eğlence amaçlı danslardı" yanıtını verdi.

Fransa'da mekan işletmeciliği de yapan Çelik, "Tekrardan Fransa'ya dönecek misiniz?" şeklindeki soruyu ise "Şu an çok güzel bir proje çıktı. Şimdilik Türkiye'deyim. Orada mekanımız var, biraz zor ama devam ediyoruz." diyerek yanıtladı.