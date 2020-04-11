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Ünlü oyuncu Hilary Heath coronavirüs nedeniyle öldü
6 saat önce
Hilary Heath'ın vaftiz oğlu Alex Williams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, oyuncunun geçen hafta öldüğünü duyurdu.
Hilary Heath'ın vaftiz oğlu Alex Williams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, oyuncunun geçen hafta öldüğünü duyurdu.
Hilary Heath, 1960 ve 70'lerde oyunculuk yaptıktan sonra yapımcılığa yönelmişti. 60'lı yaşlarında Oxford Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Heath daha sonra bağımlılık terapisti olarak çalışmaya başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:19
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