Ünlü oyuncu ikinci kez evleniyor!

Snob Magazin'in haberine göre; 2009 yılında avukat Dalin Midyat'tan boşanan oyuncu Sevinç Erbulak, ikinci kez evlenmeye hazırlanıyor.

'Kuzenlerim', 'Süper Baba' ve 'Baba Evi' gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız oyuncu, geçtiğimiz ay nişanlandığı mühendis Tarık Volkan Cengen ile bu akşam Beylerbeyi'nde bir otelde kıyılacak nikah ile hayatını birleştirecek.

HEYECAN DORUKTA

Nikah öncesi konuşan Erbulak, "Çok heyecanlıyız. Umarım tüm güzellikler bizimle olur" dedi.

Çiftin nikahına pandemi kuralları gereğince sınırlı sayıda davetli katılacak.

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

20 Ekim 1975'te İstanbul'da doğan Sevinç Erbulak'ın annesi Füsun Erbulak, babası Altan Erbulak ve ablası da Ayşe Erbulak'tır. Oyuncu Dağhan Külegeç, ise Ayşe ablasının çocuğudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümü'nün arkasından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sevinç Erbulak, İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. 'Kuzenlerim', 'Süper Baba' ve 'Baba Evi' gibi unutulmaz dizilerde rol almıştır.

2013'te 17. Afife Tiyatro Ödülleri jüri heyetinde yer alan Sevinç Erbulak, 2014'te yeğeni Dağhan Külegeç, ablası Ayşe Erbulak ve Özden Özgürdal ile beraber 'Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi' adındaki Tiyatro ve Sahne Sanatları Eğitimi veren bir okul açtı.

2005'te Avukat Dalin Midyat ile evlenen Sevinç Erbulak, 2006 yılında kızı Zeynep Kavin Midyat'ı kucağına aldı. Erbulak, 2009 yılında Dalin Midyat'tan boşandı.