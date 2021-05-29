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Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi

29.05.2021 16:52

Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik kazası yaptı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum'un, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Sonra yine de ambulanstakiler tedbiren hastaneye götürdü" diye konuştu.

EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtildi. Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi

Adana Havalimanı, İlker Aksum, Mersin, Esnaf, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi - Son Dakika Magazin


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