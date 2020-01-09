Ünlü oyuncu Kenan Ece çikolatacı oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Kenan Ece çikolatacı oldu - Son Dakika Magazin

Ünlü oyuncu Kenan Ece çikolatacı oldu

13 dakika önce

Oyuncu Kenan Ece babasıyla birlikte el yapımı çikolata işine girdi

Ünlü oyuncu Kenan Ece çikolatacı oldu, System.String[]

Snob Magazin'in haberine göre; Babası Murat Ece ile Citys Nişantaşı'nda yeni açtığı çikolata dükkanı önünde poz veren ünlü oyuncu "Burayı ekimde açtık, babam kırk yıllık mali müşavir ama evde kestane şekeri, çikolatalar, makaron yapardı arkadaşları için sonra ben setlere götürmeye başladım, orada da sevilince böyle bir iş açalım dedik ve burayı açtık. Bende gittim çikolata yapım kursuna ama üretimde daha çok babam var, el yapımı çikolatalarımız var" dedi.& ;

'Çocukken doktor olmak isterdim'

Kenan Ece, eşi Canan Ergüder'le birlikte oynadıkları Hipokrat adlı tiyatro oyunun iyi gittiğin ve oyunu izleyen doktorlardan şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadıklarını belirtip "Hipokrat oyunu devam ediyor gayet iyi ilerliyor, doktorlar çok beğeniyorlar hiç olumsuz eleştiri yok. Doktorluk çok zor, sorumluluğu büyük bir meslek en ufak hatanız büyük yerlere varabilir. Çocukken ben de zaman zaman doktor olacağım derdim" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanından mesajlar alıyorum

Kenan Ece son olarak rol aldığı Avlu dizisinden sonra dünyanın dört bir yanından farklı kıtalardan hayran kitlesinin oluştuğunu belirtip, yurtdışına açılıp açılmayacağı sorusu üzerine "Yurtdışından, Brezilya'dan ve Avustralya'dan mesajlar alıyorum. Tüm dünyaya ulaşmış oldum. Yurt dışına açılmak için özellikle kovalamanız, orada bulunmanız, bir takım kapıları çalmanız lazım, uğraş lazım. Belki o duruma gelirim ama şu an oğlumuz Demir'i büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı, Kenan Ece, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:41 
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