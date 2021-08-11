Ünlü oyuncu kuaföründen hamile: 41 yaşında bebek sürprizi

2021 yılının en şaşırtan bebek haberlerinden biri Christina Ricci'den geldi. Eski evliliğinden altı yaşında bir oğlu olan 41 yaşındaki Ricci, ikinci bebeğine hamile olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu duyurunun hemen ardından da hem Ricci'nin hem de başka birçok ünlünün de kuaförü olarak tanınan Mark Hampton, bebeğin babasının kendisi olduğunu belirten bir Instagram mesajı paylaştı. Ricci de Hampton da paylaşımlarında birbirlerini etiketledi.

KUTLAMA MESAJLARI YAĞDI

Christina Ricci, ikinci bebeğii beklediğini, onun ultrason görüntüsünü Instagram sayfasında paylaşarak duyurdu. Ricci, "Hayat daha da güzelleşmeye devam ediyor" diye yazdı. Hemen ardından da Mark Hampton, yine aynı görüntüyü yine aynı mesajla paylaştı. Ricci ve Hampton'ın bu paylaşımına takipçilerinden ve arkadaşlarından çok sayıda kutlama mesajı geldi.

ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜ

Christina Ricci ile Mark Hampton'ın özellikle son bir yıldır yakınlaştıkları biliniyordu. 17 yaşında çalışma hayatına atılan Mark Hampton, Christina Ricci'nin yanı sıra Ashley ve Mary Kate Olsen, Carey Mulligan gibi ünlülerin saç tasarımcısı olarak da biliniyor.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Christina Ricci, 14 Temmuz'da paylaştığı bir gönderide Mark Hamptons'ın doğum gününü, onun bir fotoğrafıyla kutlamıştı. Ricci "En sevdiğim insan" diye tanımladığı Hampton hakkında "büyülü ve iyi. Seni seviyorum. Gelecek yıl, şimdiye kadarkilerin en iyisi olacak" diye yazmıştı.

İLK EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU VAR

Christina Ricci ise ilk evliliğini 2013 yılında James Heerdegen ile yaptı. Çiftin, Freddie adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Fakat Richie ile Heerdegen, yollarını ayırdılar. Çiftin boşanma davası resmi olarak sonuçlanmadı.

FİLMLERDEKİ GİBİ

Christina Ricci ile Mark Hampton'ın ilişkisi evliliğe uzanır mı bilinmez ama gösteri dünyasında genel kuralı bozan yani kendileri gibi spot ışıklarının altında olan kişilerle değil, sıradan insanlarla evlenen çok sayıda kişi var.Y akın dönem sinema tarihine damgasını vuran Notting Hill filmini hatırlıyorsunuz büyük olasılıkla. Ülkemizde Aşk Engel Tanımaz adıyla gösterilen bu filmde dünyaca ünlü bir oyuncu, sıradan bir kitap mağazası sahibiyle tanışır ve aşk yaşamaya başlarlar. Bu gibi olayların sadece filmlerde olduğunu sanıyorsanız eğer birazdan okuyacağınız gerçek hayat öykülerinden sonra bir kez daha düşünün.

CLOONEY'İN KALBİNİ ÇALDI George Clooney de 2007 ile 2008 yılları arasında bir barda çalışan Sarah Larson ile romantik bir ilişki yaşadı. Clooney, arkadaşlarıyla birlikte gittiği barda kendisine içecek servisi yapan Larson'a aşık oldu. Çiftin ilişkisi, uzun süre gazete manşetlerini süsledi. Hatta 2008'deki Oscar törenine birlikte katıldılar. Fakat, George Clooney ile Sarah Larson'ın ilişkisi çok uzun sürmedi. O dönemde "müzmin bekar" olarak bilinen Clooney ile Larson ayrıldılar.

ÇEKİM MOLASINDA TANIŞTILAR Gencecik yaşta Hollywood'da şöhrete kavuşan Matt Damon, 2005 yılından bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Damon ve Barroso 2015 yılından bu yana evliler. Bu evlilikten üç çocukları var. Barroso'nun önceki birlikteliğinden dünyaya gelen kızına da Damon babalık yapıyor. Hollywood'un örnek çiftlerinden biri olan Damon ve Barroso'nun tanışma öyküsü de benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmenlik yapıyordu Barroso.

SANKİ ÇEVRESİNDE BİR HARE VARDI O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti.Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde bir hare vardı" diye düşündü. O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun çalıştığı barın yanında aldı.

İKİ YIL FLÖRT, SONRA EVLİLİK Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım." Matt Damon o ilginç gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuşmak istiyorum" deyip çıkma teklif etti. Çift iki yıl sonra da evlendi.

ONUNLA TANIŞMAK İÇİN ARKADAŞINDAN YARDIM ALDI Anne Hathaway ile eşi Adam Schulman'a gelirsek... Hathaway'e büyük bir ilgi duyan Adam Schulman, Hathaway ile tanışabilmek için bir arkadaşını aracı olarak seçti. Aşkına karşılık bulan Schulman, Hathaway ile 2012 yılında dünya evine girdi. Çiftin iki çocuklu mutlu bir evlilikleri var.

ÇOCUKLARININ DADISIYDI Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes'in evlilik öyküsü de oldukça konuşulan bir dizi olaydan sonra gerçekleşti. Aslında Ryan Shawhughes, Hawke ile Uma Thurman'ın evli olduğu dönemde onların çocuklarının dadısıydı. Fakat sonra Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes arasında romantik bir ilişki başladı. Thurman ile Hawke bu ilişkinin ortaya çıkmasından sonra boşandı. Ünlü oyuncu Ryan Shawhughes ile evlendi. Çiftin iki çocuğu ve mutlu bir evlilikleri var.

ONLAR DA SETTE TANIŞTI

Gelelim Julia Roberts'a...Biraz önce anlattığımız Notting Hill filminde sıradan bir kitapçıya aşık olan ünlü yıldızı canlandıran Roberts gerçek hayatta da bir benzerini yaşadı. 2001 yılında başrolünü Brad Pitt ile oynadığı Meksikalı filminin setinde tanıştığı kameraman Danny Moder ile birbirlerine aşık oldular. Çift, tanıştıktan bir yıl sonra evlendi. Şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Roberts da 'Ben bu adamın karısı olmak için dünyaya gelmişim' diyecek kadar da kocasına aşık. Onu eşine bu kadar bağlayan en önemli unsur ne biliyor musunuz? Belki de ünlüler dünyasında örneğine pek rastlanmayacak bir şey. Kendi deyimiyle "Moder'ın egosundan arınmış olması."

EŞİ BİR KUAFÖR Müzik dünyasının Jonas Kardeşleri'nden Kevin'in öyküsü de benzer. Kardeşlerin en büyüğü Kevin Jonas, kendisi gibi gösteri dünyasından bir eş seçmedi. Onun eşi Daniella Releasa bir kuaför. Çift, anne ve babalarıyla çıktıkları Bahamalar tatilinde tanışıp aşık oldu. Mutlu bir evlilikleri ve iki çocukları bulunuyor.

KAMERA ARKASINDA BAŞLAYAN AŞK

Natalie Portman daha çocuk yaşta rol aldığı Leon adlı filmle adını duyurmuştu. Yıllar içinde de yerini sağlamlaştırdı. Eşi Benjamin Millepied ise bir koreograf olarak elbette Fransa'da bale dünyasında tanınıyordu. Ama adının dünya tarafından duyulması Portman sayesinde oldu. Siyah Kuğu filminde Portman ile birlikte çalıştı Millepied. İkili birbirine aşık oldu ve ilk bebekleri dünyaya geldi. Sonra evlendiler bir de kızları oldu. Herkes Portman'ın Hollywood'dan bir ünlüyle evleneceğini sanırken o daha az tanınan Millepied ile mutlu bir evlilik yaptı.