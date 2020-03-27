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Ünlü oyuncu Mark Blum corona virüse yenildi
6 saat önce
"Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.
"Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.
Blum New York tiyatro çevresinin corona virüse bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde de 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.
86 yaşındaki Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango da corona virüs nedeniyle hayata veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:53
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