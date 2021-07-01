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Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı

01.07.2021 21:07
Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı, System.String[]

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapatması gözlerden kaçmadı.

Uzun süredir herhangi bir projede rol almamasına rağmen zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündem olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son olarak dikkat çeken bir olayla gündeme geldi.

ALBÜM ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Albüm çıkarmak için çalışmalarını sürdüren ve eleştirilere maruz kalan oyuncu Merve Boluğur yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafları "Tatile giriş saçım" notuyla paylaşmıştı.

YİNE GÜNDEM OLMAYI BAŞARDI

Tatil hazırlıklarını tamamlayan Merve Boluğur ilginç bikini tercihi ve paylaşımına yaptığı emojiyle yine gündem olmayı başardı.

Merve Boluğur çoğu ünlü gibi tatile çıktı ve ilginç pozlar paylaşmaya başladı. Ünlü oyuncu son olarak siyah bikinisiyle bir selfie çekti ve göğüs ucuna da kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncunun takipçileri bu harekete bir anlam veremedi ve bu tarz şeyleri dikkat çekmek için yaptığı yorumları yağdı.

İşte Merve Boluğur'un o pozu:

Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı - Son Dakika Magazin


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