Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

09.01.2021 16:12

İdris TİFTKCİ ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu.

İdris TİFTKCİ ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu dünyaya gelen kızına Lily Koi adını verdi. Doğum sonrası ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Meryem Uzerli, dün dünyaya gelen kızına Lily Koi adını verdi. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Uzerli, "Seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz kızım. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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Meryem Uzerli, Güncel, Son Dakika

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