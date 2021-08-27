Üye Girişi
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

27.08.2021 07:46

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki yazlığında fenalaşan usta oyuncu Metin Çekmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan 2 çocuk babası Metin Çekmez, 2 hafta önce Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki yazlığında fenalaştı. Çekmez, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Son olarak 2014 yılında çekilen 'Kaderimin Yazıldığı Gün' isimli dizide oynayan Çekmez'in cenazesi, vasiyeti üzerine Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ne getirildi.

CENAZEYE ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladığı Metin Çekmez için dün ikindi vakti Hikmet Bayrak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri ile ünlü Türkücü Mahmut Tuncer ve tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu katıldı. Törene gelemeyen siyasetçiler ve sanat camiasının önde gelen isimleri gönderdikleri çelenklerle Çekmez ailesine başsağlığı diledi.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

"NEREDE ÖLÜRSEM BENİ ORADA TOPRAĞA VERİN"

Aile, Çekmez'in tabutu başında taziyeleri kabul etti. Eşinin tabutunun başında gözyaşı döken Sabriye Tezer Çekmez'i kızı Aslı Çekmez teskin etti. Aslı Çekmez, "Babamın birkaç yıldır boğazında tümör vardı. Kanser ile mücadele ediyordu. Son zamanlarımız zor geçti. Yemek yiyemediği için çok kilo verdi. Uzun süre tedavi olmayı istemedi. Ama Davutlar'a gelince ikna oldu. Bir süredir de ışın tedavisi görüyordu. Bize 'Nerede ölürsem beni orada toprağa verin' demişti. Davutları'ı çok seviyordu. Biz de isteğini yerine getirdik" dedi.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

MAHMUT TUNCER: YEŞİLÇAM'IN EMEKÇİLERİNDENDİ

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer, "Metin abiyi 1980 yılında Yeşilçam'a ilk adım attığım o yıllardan tanıyorum. Hep dertleşirdik. Yeşilçam'ın emekçilerinden biriydi. Rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde çok boy göstermişti. Dizilerde çok önemli roller üstlenip iyi işler yaptı. Kanser onu aramızdan aldı. Ben de vefatını öğrenir öğrenmez kendisini son yolculuğuna uğramak için buraya geldim" diye konuştu.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

MURAT GARİPAĞAOĞLU: GÖLGESİNDE HUZUR BULUNAN BİR ÇINAR GİBİYDİ

Tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu ise Çekmez'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok üzücü bir gün yaşıyoruz. Metin Çekmez İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çok önemli bir sanatçısıydı. Sinema ve dizi camiasının çok değerli bir oyuncusuydu. O, gölgesinde huzur bulunan bir çınar gibiydi. Allahtan ona rahmet diliyorum. Metin Çekmez'i hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez'in cenazesi kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Osmaniye Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez 26 Temmuz 1945'te İstanbul'da doğdu. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Metin Çekmez, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez, Kuşadası, Davutlar, Sinema, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz 07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı 00:40 Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak 00:02 Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak
Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı 23:23 Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu 20:50 Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı 18:30 Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
07:46 Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
07:44 Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılma son başvuru tarihi 31 Ağustos
07:25 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
07:21 Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı
07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
07:15 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu
18:28 Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı         
07:22
Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler         
01:03
ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli         
00:09
Bakan Koca Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı         
23:32
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 08:09:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement