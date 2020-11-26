Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika

Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

26.11.2020 21:58

Arjantinli oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile güzel model Wanda Nara'nın bir otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiklerini dile getirdi.

Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın skandalları bitmek bilmiyor. Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona ile Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın bir otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdikleri iddia edildi.

Magazin basınının daha önce de birlikte olduklarını iddia ettiği Maradona-Nara ilişkisini yeniden gündeme taşıyan isimse 93 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand oldu.

Arjantin'de yayım yapan La Nacion gazetesine konuşan Legrand, ikilinin bir otelde geceyi birlikte geçirdiklerine şahit olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Mirtha Legrand

"MOBİLYALAR SALLANIYORDU"

Legrand Mar del Plata'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili, "Onların kaldıkları odaya çok yakındım. Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler. Çıkardıkları gürültüden ötürü uyuyamadım. Mobilyalar sallanıyordu. Yıllar önce birlikte oldukları doğru" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

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Son Dakika Spor Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika Spor


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