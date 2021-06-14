Ünlü oyuncu Ned Beatty hayatını kaybetti

Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood 'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

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