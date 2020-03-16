Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

6 saat önce

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın' dedi. Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solace'de rol almıştı ve Russell Crowe'un Çanakkale'de çektiği 'Son Umut' (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Olga Kurylenko, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar         
20:46
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]